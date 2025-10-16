Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Маркетинг вместо здоровья: продукты с пометкой фитнес оказались пустышкой

Диетолог, эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев назвал мифом представление о пользе фитнес-батончиков и ряда других "здоровых" продуктов. В беседе с NewsInfo он отметил, что многие позиции из популярного списка правильного питания не имеют реальной пользы и создают лишь иллюзию заботы о здоровье.

По словам специалиста, мюсли и фитнес-батончики — это чистый маркетинг: "Состав у них нередко хуже, чем у обычных продуктов". Не менее вредным он считает утренний стакан апельсинового сока — привычку, пришедшую из американских фильмов. На деле это просто сладкая вода, вызывающая скачки инсулина и упадок энергии.

Калинчев также предостерёг от употребления соевых и обезжиренных продуктов, отметив, что они не несут пользы и часто заменяют полноценное питание суррогатами. Он подчеркнул, что для нормальной работы организма необходимы сложные углеводы — каши, макароны, картофель. Отказываясь от них, человек лишает мозг энергии и в итоге тянется к сладостям, компенсируя дефицит "быстрыми" сахарами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
