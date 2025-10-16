Мотор умирает раньше срока: три привычки водителей убивают двигатель

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Несвоевременное обслуживание, агрессивная езда и игнорирование признаков неисправности значительно сокращают срок службы двигателя. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, основная причина преждевременного износа мотора — нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников. Когда водитель нарушает регламент, откладывает замену масла или применяет не рекомендованные производителем материалы, двигатель изнашивается гораздо быстрее.

Эксперт отметил, что агрессивная манера вождения тоже снижает ресурс автомобиля. При частых перегрузках и резких ускорениях требуется более частое обслуживание — иначе масло и антифриз теряют свои свойства, и мотор начинает работать на пределе.

Ладушкин также предупредил: игнорирование посторонних звуков, стуков и вибраций может привести к серьёзным поломкам. Даже износ ремня или ослабление креплений способны вызвать перегрев, разрядку аккумулятора и дорогостоящий ремонт. "Мелкие ошибки часто становятся причиной крупных проблем", — подчеркнул эксперт.