Семейный бюджет спасает даже на маленьких доходах: эксперты объяснили, почему не стоит ждать больших денег

Планирование доходов и расходов — ключ к финансовой стабильности семьи, уверена эксперт по личным финансам и руководитель компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина. В интервью MoneyTimes она подчеркнула, что вести бюджет важно при любом уровне дохода, особенно в кризис. Это помогает избежать "дыр" в кошельке и понимать, куда уходят деньги.

Никитина советует ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели: от покупки квартиры и автомобиля до образования ребёнка и абонемента в спортзал. Для этого полезно составить три варианта финансового плана — оптимистичный, пессимистичный и средний, определить приоритеты, суммы и сроки, а затем регулярно анализировать результаты.

Эксперт также рекомендует учитывать семейные активы — недвижимость, автомобиль, возможное наследство — и при необходимости использовать их как финансовую подушку. Ещё один важный шаг — своевременное погашение долгов, поскольку именно они чаще всего создают самые большие "дыры" в бюджете.

