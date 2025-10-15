Няня Заворотнюк исчезла на месяц и вернулась как ни в чём не бывало: реакция модели

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о необычном случае с бывшей няней.

В Telegram-канале она сообщила, что женщина внезапно перестала выходить на связь, заставив семью переживать за её безопасность.

Спустя месяц няня объявилась с сообщением в дружеском тоне.

"Приветик, как дела? Как сын?" — написала она, сопроводив текст многочисленными смайликами.

По словам Анны, создалось впечатление, будто они не общались всего пару дней.

Особое недоумение вызвало предложение женщины вернуться к работе без каких-либо объяснений.

"Без слов "извините" или "простите, что пропала"", — отметила Заворотнюк.

Она предположила, что няня, возможно, нашла другую работу, но затем решила вернуться.

Сейчас в семье работает другая няня, которую Анна охарактеризовала как надёжную и ответственную.