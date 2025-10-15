Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Няня Заворотнюк исчезла на месяц и вернулась как ни в чём не бывало: реакция модели

0:57
Правда ТВ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о необычном случае с бывшей няней.

В Telegram-канале она сообщила, что женщина внезапно перестала выходить на связь, заставив семью переживать за её безопасность.

Спустя месяц няня объявилась с сообщением в дружеском тоне.

"Приветик, как дела? Как сын?" — написала она, сопроводив текст многочисленными смайликами.

По словам Анны, создалось впечатление, будто они не общались всего пару дней.

Особое недоумение вызвало предложение женщины вернуться к работе без каких-либо объяснений.

"Без слов "извините" или "простите, что пропала"", — отметила Заворотнюк.

Она предположила, что няня, возможно, нашла другую работу, но затем решила вернуться.

Сейчас в семье работает другая няня, которую Анна охарактеризовала как надёжную и ответственную. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении
Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении
Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн
Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Ответ Полунина Украине: артист балета показал провокационное тату после лишения гражданства
Ответ Полунина Украине: артист балета показал провокационное тату после лишения гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.