Няня Заворотнюк исчезла на месяц и вернулась как ни в чём не бывало: реакция модели

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о необычном случае с бывшей няней.
В Telegram-канале она сообщила, что женщина внезапно перестала выходить на связь, заставив семью переживать за её безопасность.
Спустя месяц няня объявилась с сообщением в дружеском тоне.
"Приветик, как дела? Как сын?" — написала она, сопроводив текст многочисленными смайликами.
По словам Анны, создалось впечатление, будто они не общались всего пару дней.
Особое недоумение вызвало предложение женщины вернуться к работе без каких-либо объяснений.
"Без слов "извините" или "простите, что пропала"", — отметила Заворотнюк.
Она предположила, что няня, возможно, нашла другую работу, но затем решила вернуться.
Сейчас в семье работает другая няня, которую Анна охарактеризовала как надёжную и ответственную.