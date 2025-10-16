Ветрянка возвращается: вирус вспыхнул на фоне падения коллективного иммунитета

Рост числа заболевших ветряной оспой связан не с погодой, а со снижением коллективного иммунитета и отказом части населения от прививок. Об этом рассказал вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский в интервью Pravda. Ru. По его словам, после пандемии COVID-19 многие стали скептически относиться к вакцинации, что ослабило защиту общества не только от коронавируса, но и от других инфекций.

Учёный отметил, что ветряная оспа не является сезонным заболеванием, но отличается высокой заразностью и легко передаётся воздушно-капельным путём, особенно среди непривитых людей. Это делает вспышки болезни практически неизбежными при низком уровне вакцинации.

Аграновский подчеркнул, что вакцина против ветрянки — проверенное и безопасное средство, которое эффективно предотвращает заражение. Отказ от прививок, по его словам, создаёт угрозу для всего общества: "После COVID-19 антивакцинаторские настроения распространились и на другие болезни, хотя речь идёт о старых и надёжных методах защиты".