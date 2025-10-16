ИИ уже вытесняет людей: заказчики уходят к ботам, доходы фрилансеров падают

Компании вроде Klarna, Microsoft и Amazon уже заменяют часть сотрудников искусственным интеллектом, и это вызывает споры о будущем труда. Всё больше фрилансеров теряют клиентов, уходящих к чат-ботам, а исследования показывают: значительная часть офисных задач теперь может выполняться алгоритмами, на развитие которых корпорации активно увеличивают бюджеты.

Однако эксперты подчёркивают — технология не уничтожает профессии полностью. Как когда-то конвейер Форда, ИИ чаще перестраивает процессы, избавляя людей от рутины. Среди наиболее уязвимых специальностей — переводчики, программисты, редакторы, продавцы и операторы кол-центров. Зато ручные и прикладные профессии, такие как строители, медсёстры или хирурги, остаются практически вне зоны риска.

Специалисты советуют не бояться перемен, а использовать их: осваивать цифровые инструменты, интегрировать ИИ в повседневную работу и повышать собственную ценность на рынке. Первым шагом может стать простое знакомство с чат-ботами — чтобы понять, как автоматизация может помочь, а где без человека по-прежнему не обойтись.