Вспышка уровня М4.8 — Солнце готовится перейти в класс Х впервые за лето

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М4.8 — вторая по силе за последние четыре месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Явление произошло утром 15 октября, и, по словам учёных, активность светила продолжает расти.

Специалисты не исключают, что в течение дня Солнце может впервые с начала лета достичь уровня вспышек класса Х — самого мощного в шкале. Это говорит о серьёзном усилении солнечной активности, которое может повлиять на магнитосферу Земли и вызвать геомагнитные бури.

Ранее в лаборатории отмечали, что пик вспышек ожидается именно 15 октября. Учёные предупреждали: большие потоки солнечной плазмы уже направляются к Земле, и при дальнейшем усилении активности возможны помехи в радиосвязи и колебания магнитного поля планеты.