Анна Седокова сообщила о расставании: загадочное признание певицы на фоне слухов о личной жизни

Певица Анна Седокова сообщила о разрыве отношений в своём Instagram*-аккаунте. Артистка опубликовала видео с песней "Стильная" и сделала неоднозначное заявление о личной жизни.

"Не знаю, что с ним. Возможно, он бросил, как и парень. Но мы всегда найдём способы", — написала 42-летняя исполнительница.

Она не уточнила, о каком именно мужчине идёт речь, что породило новые вопросы у подписчиков.

Признание последовало после недавних слухов о новом романе Седоковой. На одной из светских церемоний певицу видели в компании первого заместителя директора фонда "Инносоциум" Андрея Гавриленко. Позже сам мужчина пояснил, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Нынешнее заявление артистки особенно привлекает внимание на фоне недавних трагических событий. Напомним, в конце 2024 года скончался бывший муж Седоковой Янис Тимма, с которым она развелась незадолго до трагедии.

