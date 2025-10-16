Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пособие по уходу за ребёнком подрастёт: названы расчёты на 2026 год

В 2026 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для россиян со средней зарплатой составит около 38,7 тысячи рублей. Такой прогноз привёл доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Экономист пояснил, что минимальное пособие, увеличенное с февраля 2025 года до 10 103 рублей, в 2026-м вырастет до 10 837 рублей. Максимальная сумма, наоборот, поднимется более чем на 20% — до 83 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в стране, по прогнозам, достигнет 105-110 тысяч рублей, что и определяет примерный размер выплаты.

Если уход ведётся за двумя детьми, пособие удваивается — до 77,5 тысячи рублей. При трёх и более детях оно рассчитывается исходя из 100% среднего заработка за два предыдущих года и может превысить 96 тысяч рублей. Балынин напомнил, что расчёт пособия зависит от официального дохода, облагаемого страховыми взносами, и производится по установленной формуле, где итоговая сумма не может быть ниже минимального уровня.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
