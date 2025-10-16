Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Лекарства от депрессии работают наоборот: аппетит должен падать, а вес растёт

Антидепрессанты, помимо улучшения настроения, могут способствовать набору веса у части пациентов. Об этом рассказал нейроэндокринолог, доцент РНИМУ имени Пирогова Юрий Потешкин. По его словам, препараты группы СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — воздействуют на серотониновую систему и рецепторы, отвечающие за аппетит. Теоретически они должны снижать вес, что подтверждали эксперименты на животных, однако у людей эффект оказался иным.

Как отметил врач, при длительном наблюдении выяснилось, что у примерно 10% пациентов, принимающих СИОЗС, масса тела увеличивается. Это связано с индивидуальными особенностями организма, формой депрессии и генетикой.

Ранее специалисты сообщали о росте спроса на антидепрессанты в России. По словам психиатра-нарколога Марата Сараева, причина в импортозамещении: привычные препараты исчезают из аптек, и люди начинают покупать аналоги или запасаться лекарствами заранее.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
