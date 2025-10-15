Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении

0:59
Правда ТВ

Певица Бритни Спирс опубликовала провокационный пост в социальной сети после скандальных заявлений бывшего мужа. Артистка рассуждала о важности создания семьи по собственному выбору.

Публикация появилась спустя несколько часов после откровений Кевина Федерлайна. В готовящихся к выходу мемуарах он описал тревожные эпизоды из прошлого.

"Иногда ночью они (дети) просыпались и видели, как она молча стоит в дверях с ножом в руке", — утверждает Федерлайн о поведении Спирс.

Бритни обратилась к подписчикам с философским посланием.

"Почитай отца твоего и мать твою, но всегда береги сердце своё. Почитай их только в том случае, если они свято чтили тебя!" — написала певица.

Представитель Спирс дал официальный комментарий относительно мемуаров. Он охарактеризовал публикацию как попытку извлечь выгоду из прошлых отношений певицы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
