Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оказался в центре внимания после конфликта с журналистами.

Инцидент произошёл на фоне информации о масштабной продаже артистом своей недвижимости в Москве и Подмосковье.

По данным Telegram-канала SHOT, Хазанов продал пять объектов общей стоимостью около 700 миллионов рублей.

Среди них — три элитные квартиры в центре Москвы и загородный дом в Одинцовском округе. При этом артист сохраняет пост художественного руководителя Московского театра эстрады.

Журналисты встретили Хазанова после спектакля и попытались выяснить причины продажи имущества. Артист сначала уходил от ответов, ссылаясь на подаренные цветы.

Однако у подъезда своего дома он резко отреагировал на настойчивые вопросы.

"Отдыхай, отдыхай, понял! Ты поработаешь в другом месте где-нибудь!" — кричал Хазанов, пытаясь применить физическую силу к корреспонденту.

Ранее артист подтвердил факт продажи недвижимости, но отметил, что это была не вся его собственность. По словам Хазанова, у него осталось значительное имущество в России.