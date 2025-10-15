Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн

1:14
Правда ТВ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оказался в центре внимания после конфликта с журналистами.

Инцидент произошёл на фоне информации о масштабной продаже артистом своей недвижимости в Москве и Подмосковье.

По данным Telegram-канала SHOT, Хазанов продал пять объектов общей стоимостью около 700 миллионов рублей.

Среди них — три элитные квартиры в центре Москвы и загородный дом в Одинцовском округе. При этом артист сохраняет пост художественного руководителя Московского театра эстрады.

Журналисты встретили Хазанова после спектакля и попытались выяснить причины продажи имущества. Артист сначала уходил от ответов, ссылаясь на подаренные цветы.

Однако у подъезда своего дома он резко отреагировал на настойчивые вопросы.

"Отдыхай, отдыхай, понял! Ты поработаешь в другом месте где-нибудь!" — кричал Хазанов, пытаясь применить физическую силу к корреспонденту.

Ранее артист подтвердил факт продажи недвижимости, но отметил, что это была не вся его собственность. По словам Хазанова, у него осталось значительное имущество в России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Ответ Полунина Украине: артист балета показал провокационное тату после лишения гражданства
Ответ Полунина Украине: артист балета показал провокационное тату после лишения гражданства
Пенсия Аллы Пугачёвой: раскрыта сумма ежемесячных выплат и схема перевода денег за границу
Пенсия Аллы Пугачёвой: раскрыта сумма ежемесячных выплат и схема перевода денег за границу
Вместо трёх — пять лет: трудовые мигранты рискуют потерять право на лечение
Вместо трёх — пять лет: трудовые мигранты рискуют потерять право на лечение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.