Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оказался в центре внимания после конфликта с журналистами.
Инцидент произошёл на фоне информации о масштабной продаже артистом своей недвижимости в Москве и Подмосковье.
По данным Telegram-канала SHOT, Хазанов продал пять объектов общей стоимостью около 700 миллионов рублей.
Среди них — три элитные квартиры в центре Москвы и загородный дом в Одинцовском округе. При этом артист сохраняет пост художественного руководителя Московского театра эстрады.
Журналисты встретили Хазанова после спектакля и попытались выяснить причины продажи имущества. Артист сначала уходил от ответов, ссылаясь на подаренные цветы.
Однако у подъезда своего дома он резко отреагировал на настойчивые вопросы.
"Отдыхай, отдыхай, понял! Ты поработаешь в другом месте где-нибудь!" — кричал Хазанов, пытаясь применить физическую силу к корреспонденту.
Ранее артист подтвердил факт продажи недвижимости, но отметил, что это была не вся его собственность. По словам Хазанова, у него осталось значительное имущество в России.