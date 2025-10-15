Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы

Телеведущий Отар Кушанашвили обратился к коллеге Дмитрию Диброву с неожиданным советом. На фоне публичного обсуждения развода Диброва Кушанашвили призвал его сократить количество интервью.
В своём видеообращении на YouTube Кушанашвили прямо высказал мнение о поведении коллеги.
"Сам Дибров, по моему мнению, не должен приторговывать своим нынешним положением и давать интервью. Ну зачем ты ходишь везде? Ну будь ты недосягаемым!" — заявил телеведущий.
При этом он подчеркнул личную симпатию к Диброву и уважение к его самообладанию в сложной ситуации. Кушанашвили отметил, что коллега достойно держится, продолжая работать и проявлять чувство юмора.
Ранее Дмитрий Дибров уже комментировал свои семейные обстоятельства, в частности высказавшись о новом избраннике бывшей жены.
Телеведущий также сообщил, что сосредоточен на воспитании детей и пока не планирует возвращаться к личной жизни.