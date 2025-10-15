Ответ Полунина Украине: артист балета показал провокационное тату после лишения гражданства

Артист балета Сергей Полунин опубликовал провокационную фотографию в социальной сети. На снимке он продемонстрировал набитое на груди изображение президента России Владимира Путина.

Публикация появилась на следующий день после того, как власти Украины лишили Полунина гражданства. Артист сопроводил снимок ёмкой подписью: "Передай привет моему маленькому другу".

По версии Telegram-канала "Антиглянец", эта фраза могла быть адресована нелегитимному президенту Украины. Ранее о решении аннулировать паспорт Полунина заявили в эфире украинского телемарафона.

Сам танцовщик родился в Херсоне и имеет обширную международную карьеру. Он возглавлял Театр оперы и балета в Севастополе и является лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры России.

Как известно, на теле артиста три татуировки с образом Путина. В декабре 2024 года Полунин заявил о своём отъезде из России.