Пенсия Аллы Пугачёвой: раскрыта сумма ежемесячных выплат и схема перевода денег за границу

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алла Пугачёва продолжает получать пенсионные выплаты в России. Ежемесячно на счета артистки поступает свыше 105 тысяч рублей.

Эта сумма формируется из нескольких государственных доплат. Среди них компенсация за звание народной артистки и надбавки за государственные награды.

Таким образом, годовой доход только от пенсионных начислений превышает 1,2 миллиона рублей. По данным SHOT, эти средства сначала аккумулируются на счетах. Впоследствии крупные суммы выводятся за пределы России.

Ранее юрист Александр Хаминский пояснял правовую сторону вопроса.

"Лишить артистку пенсионных и авторских выплат невозможно, поскольку она получает государственные выплаты на законных основаниях", — отмечал эксперт.

Это означает, что даже смена гражданства может не повлиять на процедуру начислений.