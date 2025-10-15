Вместо трёх — пять лет: трудовые мигранты рискуют потерять право на лечение

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который изменит порядок выдачи полисов обязательного медицинского страхования трудовым мигрантам. Как сообщил глава комитета Сергей Леонов, документ предлагает выдавать полис ОМС только тем иностранцам, кто легально работает в России и имеет не менее пяти лет страхового стажа — вместо трёх, как сейчас. По его словам, это станет шагом к более точной настройке миграционной политики.

Законопроект также предусматривает, что главы регионов смогут исключать страховые компании из системы ОМС и передавать их функции территориальным фондам. Леонов отметил, что это создаст стимул для страховщиков выполнять свои обязательства качественнее и повысит прозрачность работы системы.

Кроме того, документ уточняет порядок финансирования медицинской помощи для жителей новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соцфонд России будет обязан оперативно сообщать фонду ОМС об изменениях статуса трудовых мигрантов и достижении ими необходимого страхового стажа.