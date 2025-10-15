Продать можно, запустить нельзя: поставки Tomahawk упёрлись в отсутствие пусковых

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако, как пишет The New York Times, реализация такого решения будет крайне сложной. Главная проблема — отсутствие у Киева пусковых установок, с которых эти ракеты могут запускаться.
По данным издания, Пентагон уже подготовил планы поставок, если президент Дональд Трамп даст соответствующий приказ. Однако для использования Tomahawk украинским военным потребуется система Typhon — мобильная армейская установка, применение которой, по мнению экспертов, может привести к прямой конфронтации между США и Россией. Кроме того, остаются вопросы о том, где Украина сможет безопасно хранить эти ракеты и в каком количестве они вообще могут быть переданы.
Ранее Вашингтон анонсировал крупное заявление о военной помощи Киеву, которое ожидается 15 октября. В тот же день Дональд Трамп намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.