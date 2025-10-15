Продать можно, запустить нельзя: поставки Tomahawk упёрлись в отсутствие пусковых

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако, как пишет The New York Times, реализация такого решения будет крайне сложной. Главная проблема — отсутствие у Киева пусковых установок, с которых эти ракеты могут запускаться.

По данным издания, Пентагон уже подготовил планы поставок, если президент Дональд Трамп даст соответствующий приказ. Однако для использования Tomahawk украинским военным потребуется система Typhon — мобильная армейская установка, применение которой, по мнению экспертов, может привести к прямой конфронтации между США и Россией. Кроме того, остаются вопросы о том, где Украина сможет безопасно хранить эти ракеты и в каком количестве они вообще могут быть переданы.

Ранее Вашингтон анонсировал крупное заявление о военной помощи Киеву, которое ожидается 15 октября. В тот же день Дональд Трамп намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.