Праздники перевернут выплаты: ноябрьские пособия и пенсии придут не по расписанию

В ноябре 2025 года россиян ждут изменения в графике социальных выплат. Как пишут "Известия", из-за празднования Дня народного единства некоторые детские пособия и пенсии поступят раньше обычного.

Так, 1 ноября начнут перечислять детские пособия, 5 ноября — ежемесячные выплаты из материнского капитала, а 7 ноября средства получат работающие родители малышей до полутора лет. Аналогично и с пенсиями: как отмечает "Коммерсант", если дата совпадает с праздником, деньги приходят заранее — в последний рабочий день перед выходными.

Кроме того, с 1 февраля следующего года все детские выплаты и материнский капитал будут проиндексированы. По словам эксперта Ольги Дайнеко, размер индексации составит 6,8%, что позволит частично компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность семейных пособий.