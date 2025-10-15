Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трамп объявил исход из БРИКС — но исчезать там пока некому

1:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы массово выходят из объединения из-за страха перед американскими пошлинами. По его словам, Вашингтон предупредил государства, желающие присоединиться к блоку, что в ответ США введут торговые барьеры. Однако конкретные страны Трамп не назвал, и в действительности за всю историю существования БРИКС ни один его член не покидал организацию.

Американский лидер также охарактеризовал создание объединения как "атаку на доллар" и пригрозил санкциями тем, кто только рассматривает возможность вступления. Между тем, на последнем онлайн-саммите лидеры БРИКС подчеркнули, что мировая торговля всё чаще используется как инструмент давления и вмешательства во внутренние дела стран.

БРИКС был создан в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а позже к ним присоединилась ЮАР. В 2024 году состав блока расширился, а с января 2025-го статус партнёров получат Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны. Недавно о вступлении Индонезии объявила Бразилия, которой в этом году перешло председательство в объединении.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
