Не делай добра, не получишь зла: почему Кудрявцева заговорила о предательстве после ссоры с Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к подписчикам с заявлением о нетерпимости к фальши в отношениях после конфликта с коллегой Ларисой Гузеевой.
"Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается?" — отметила Кудрявцева.
В Telegram-канале телеведущая подчеркнула, что столкнулась с предательством со стороны близкого человека, однако не стала раскрывать детали ситуации.
Кудрявцева призвала аудиторию внимательнее относиться к выбору окружения. Она рекомендовала общаться с порядочными людьми, которые не ищут выгоду в дружбе.
"Не делай добра, не получишь зла. Вот точно. Окружайте себя порядочными людьми, которые не плетут кружева за вашими спинами", — заключила знаменитость.
Напомним, что ранее между Кудрявцевой и Гузеевой произошёл публичный конфликт. Гузеева упрекнула коллегу в непорядочности после выхода шоу о мошенниках, где упоминался её личный опыт с афёрой на Бали.