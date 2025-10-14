Не делай добра, не получишь зла: почему Кудрявцева заговорила о предательстве после ссоры с Гузеевой

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к подписчикам с заявлением о нетерпимости к фальши в отношениях после конфликта с коллегой Ларисой Гузеевой.

"Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается?" — отметила Кудрявцева.

В Telegram-канале телеведущая подчеркнула, что столкнулась с предательством со стороны близкого человека, однако не стала раскрывать детали ситуации.

Кудрявцева призвала аудиторию внимательнее относиться к выбору окружения. Она рекомендовала общаться с порядочными людьми, которые не ищут выгоду в дружбе.

"Не делай добра, не получишь зла. Вот точно. Окружайте себя порядочными людьми, которые не плетут кружева за вашими спинами", — заключила знаменитость.

Напомним, что ранее между Кудрявцевой и Гузеевой произошёл публичный конфликт. Гузеева упрекнула коллегу в непорядочности после выхода шоу о мошенниках, где упоминался её личный опыт с афёрой на Бали.