Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе

0:56
Правда ТВ

Комик и продюсер Гарик Харламов запустил новое бизнес-направление — агентство маркетинговых и ивент-услуг "Зона комфорта". О регистрации компании заявили представители шоумена.

По данным РБК, агентство будет специализироваться на организации различных мероприятий — от частных свадеб и юбилеев до крупных корпоративных событий.

"Мы хотим делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон", — пояснил концепцию своего бизнеса сам Харламов.

Новый проект стал для Харламова уже вторым крупным бизнес-начинанием. Ранее комик совместно с партнёрами создал сеть общепита "Хот Дог Бульдог", где ему принадлежит 27% доля.

В настоящее время юридическая регистрация агентства "Зона комфорта" находится в завершающей стадии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Европейский, дорогой артист: куда на самом деле пропал с телеэкранов Алексей Глызин
Европейский, дорогой артист: куда на самом деле пропал с телеэкранов Алексей Глызин
Алек Болдуин попал в ДТП на Лонг-Айленде: как мусоровоз размером с кита стал причиной аварии
Алек Болдуин попал в ДТП на Лонг-Айленде: как мусоровоз размером с кита стал причиной аварии
Будет не в авторитете: что ожидает медийную блогершу Блиновскую в женской колонии
Будет не в авторитете: что ожидает медийную блогершу Блиновскую в женской колонии
Бунт на кладбище: почему Лиза Моряк пошла против режиссёра во время съёмок
Бунт на кладбище: почему Лиза Моряк пошла против режиссёра во время съёмок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.