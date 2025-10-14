Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Комик и продюсер Гарик Харламов запустил новое бизнес-направление — агентство маркетинговых и ивент-услуг "Зона комфорта". О регистрации компании заявили представители шоумена.

По данным РБК, агентство будет специализироваться на организации различных мероприятий — от частных свадеб и юбилеев до крупных корпоративных событий.

"Мы хотим делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон", — пояснил концепцию своего бизнеса сам Харламов.

Новый проект стал для Харламова уже вторым крупным бизнес-начинанием. Ранее комик совместно с партнёрами создал сеть общепита "Хот Дог Бульдог", где ему принадлежит 27% доля.

В настоящее время юридическая регистрация агентства "Зона комфорта" находится в завершающей стадии.