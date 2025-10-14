Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time

Президент США Дональд Трамп потребовал отозвать свой портрет с обложки нового номера журнала Time. 

В своей социальной сети Truth Social Трамп раскритиковал выбранное редакцией изображение, отметив искажение его внешности.

"Они "спрятали" мои волосы и поместили что‑то парящее на макушке — как парящая корона, но крайне маленькая", — написал президент.

Он охарактеризовал фотографию как "действительно странную" и подчеркнул, что никогда не любил съёмку снизу.

При этом Трамп признал, что текст статьи в журнале оказался довольно положительным. Номер Time посвящён заключённому при посредничестве Вашингтона перемирию между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Редакция издания охарактеризовала возможную сделку как знаковое достижение второго срока Трампа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
