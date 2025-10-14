Бунт на кладбище: почему Лиза Моряк пошла против режиссёра во время съёмок

Актриса Лиза Моряк провела одни из самых сложных съёмок в своей карьере, которые продолжались 14 часов на территории кладбища.

В личном Telegram-канале она поделилась деталями рабочего процесса и рассказала, что съёмки начались ранним утром и заняли весь день.

"Подъём в 07:30, выезд в 07:45 и дорога в полтора часа, да ещё и куда — на кладбище. Заранее уже понимала, что даже обед я проведу там", — написала Моряк.

Актриса отметила, что ранее уже имела опыт съёмок в гробу, но тогда процесс проходил во дворе частного дома и не вызывал такого напряжения.

Особенно эмоционально сложным для актрисы стал момент с наступлением темноты. Она призналась, что испытала страх с наступлением темноты, когда в отражении памятника увидела своё отражение.

Моряк также отказалась выполнять одно из указаний режиссёра, сочтя его неприемлемым. Актриса объяснила свой отказ снимать ткань с надгробного камня твёрдыми моральными принципами.

"Как бы я ни любила кино, злить бога не собираюсь", — заявила она.

При этом Моряк добавила, что традиция кинематографистов класть алкоголь под подушку помогла ей сохранить психологическое равновесие во время длительных съёмок в необычном месте.