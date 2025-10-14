Будет не в авторитете: что ожидает медийную блогершу Блиновскую в женской колонии

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогершу Елену Блиновскую могут перевести из столичного СИЗО "Печатники" в одну из двух исправительных колоний. Такую информацию раскрыл юрист Игорь Голендухин.

По словам эксперта, выбор будет сделан между ИК-5 в Можайске и ИК-3 в посёлке Прибрежный Костромской области. Окончательное решение зависит от места регистрации осуждённой.

Голендухин лично посещал костромскую колонию и отметил, что учреждение выглядит "чистеньким и аккуратненьким", однако активное заполнение может ухудшить условия содержания.

Юрист подробно описал распорядок дня в женских колониях. Заключённые занимаются пошивом спецодежды и работой в подсобном хозяйстве.

Некоторые женщины трудятся до 12 часов в сутки, стремясь получить положительную характеристику для УДО.

Особое внимание Голендухин уделил вопросам иерархии среди заключённых.

"В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете. Её заслуги на воле там ничего не будут стоить", — цитирует юриста kp.ru.

Он добавил, что по сравнению с колонией СИЗО "Печатники" может показаться санаторием.

При этом администрация может предложить блогерше работу в библиотеке в обмен на оказание гуманитарной помощи учреждению.