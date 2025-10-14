Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мир по образцу Газы назвали нереальным — ЕС требует усилить давление на конфликт

0:54
Правда ТВ

Урегулировать украинский конфликт по образцу соглашения, достигнутого президентом США Дональдом Трампом в секторе Газа, вряд ли возможно. Такое мнение выразила глава комитета по обороне и безопасности Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, подчеркнув, что успех возможен лишь при постоянном и сильном давлении.

Ранее Трамп заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершён, и теперь пришло время заняться урегулированием ситуации на Украине. По его словам, приоритетом для США должно стать "решение вопроса с Россией".

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Уже через три дня палестинская группировка освободила 20 израильских заложников, что стало первым шагом к выполнению договорённостей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.