Мир по образцу Газы назвали нереальным — ЕС требует усилить давление на конфликт

Урегулировать украинский конфликт по образцу соглашения, достигнутого президентом США Дональдом Трампом в секторе Газа, вряд ли возможно. Такое мнение выразила глава комитета по обороне и безопасности Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, подчеркнув, что успех возможен лишь при постоянном и сильном давлении.

Ранее Трамп заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершён, и теперь пришло время заняться урегулированием ситуации на Украине. По его словам, приоритетом для США должно стать "решение вопроса с Россией".

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Уже через три дня палестинская группировка освободила 20 израильских заложников, что стало первым шагом к выполнению договорённостей.