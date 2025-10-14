Сотрудничество исключено: Альбина Джанабаева назвала певицу, с которой никогда не станет петь дуэтом

Певица Альбина Джанабаева в подкасте "Ничё Святого" высказалась о потенциальном сотрудничестве с коллегами по шоу-бизнесу. Артистка чётко обозначила свою позицию относительно дуэтов.

"С Ольгой Бузовой сотрудничество исключено — мы находимся в совершенно разных плоскостях. У неё своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса", — заявила Джанабаева.

При этом певица назвала артистку, с которой хотела бы создать творческий тандем. Ей оказалась Мари Краймбрери.

"Это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни", — пояснила бывшая солистка "ВИА Гры", добавив, что не прочь исполнить одну из её композиций.

Также Джанабаева поделилась откровениями о своём браке с Валерием Меладзе. Певица призналась, что ей не свойственно чувство ревности к супругу.

"Я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия", — сказала она.

По словам артистки, творчество Меладзе представляет собой "целый космос", на фоне которого ревность кажется ей ничтожным чувством.