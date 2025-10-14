Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Южно-Атлантическая аномалия растёт и движется к Африке — учёные предупреждают о сбоях техники

1:08
Правда ТВ

Европейское космическое агентство зафиксировало значительное расширение слабой зоны магнитного поля Земли — так называемой Южно-Атлантической аномалии. С 2014 года её площадь увеличилась до размеров почти половины Европы, а границы продолжают смещаться в сторону Африки.

Учёные отмечают, что эта аномалия не просто научное любопытство: спутники, проходящие через ослабленное поле, получают повышенные дозы радиации. Это может вызывать сбои в электронике, временные отключения и даже повреждение оборудования. По словам профессора геомагнитизма Криса Финли, в этом регионе происходит "что-то особенное", из-за чего защита Земли ослабевает ещё сильнее.

За годы наблюдений исследователи также отметили ослабление магнитного поля над Канадой и смещение его линий на запад и восток. Эти процессы проходят незаметно для человека, но способны влиять на работу навигационных систем, связи и электроники по всему миру — от спутников до авиалайнеров.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе
Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе
Мир по образцу Газы назвали нереальным — ЕС требует усилить давление на конфликт
Мир по образцу Газы назвали нереальным — ЕС требует усилить давление на конфликт
Пациенты бьют тревогу: реформа ОМС грозит развалом независимого контроля
Пациенты бьют тревогу: реформа ОМС грозит развалом независимого контроля
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.