Южно-Атлантическая аномалия растёт и движется к Африке — учёные предупреждают о сбоях техники

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Европейское космическое агентство зафиксировало значительное расширение слабой зоны магнитного поля Земли — так называемой Южно-Атлантической аномалии. С 2014 года её площадь увеличилась до размеров почти половины Европы, а границы продолжают смещаться в сторону Африки.

Учёные отмечают, что эта аномалия не просто научное любопытство: спутники, проходящие через ослабленное поле, получают повышенные дозы радиации. Это может вызывать сбои в электронике, временные отключения и даже повреждение оборудования. По словам профессора геомагнитизма Криса Финли, в этом регионе происходит "что-то особенное", из-за чего защита Земли ослабевает ещё сильнее.

За годы наблюдений исследователи также отметили ослабление магнитного поля над Канадой и смещение его линий на запад и восток. Эти процессы проходят незаметно для человека, но способны влиять на работу навигационных систем, связи и электроники по всему миру — от спутников до авиалайнеров.