Пациенты бьют тревогу: реформа ОМС грозит развалом независимого контроля

1:24
Правда ТВ

Всероссийский союз пациентов обратился к президенту с просьбой пересмотреть законопроект, который позволит региональным властям передавать функции страховых компаний территориальным фондам ОМС. По мнению представителей организации, такая мера приведет к исчезновению независимого контроля за качеством медуслуг и лишит пациентов возможности защищать свои права через страховые компании.

В Союзе подчеркнули, что именно страховщики сегодня выступают посредниками между пациентом и больницей, проверяют качество оказанной помощи и помогают в спорных ситуациях. Если их функции перейдут к территориальным фондам, система, по мнению экспертов, утратит независимость и станет более бюрократичной. Особый риск видят для тех, кто получает сложное и дорогостоящее лечение — например, онкологических пациентов.

В Минздраве с доводами не согласны. Там считают, что реформа сделает систему ОМС более эффективной и снизит расходы. По словам Михаила Мурашко, фонды уже имеют опыт защиты прав застрахованных, а контроль качества медпомощи останется за независимыми экспертами. В ведомстве уверены: регионы смогут адаптировать работу под свои нужды, а услуги для пациентов станут доступнее и прозрачнее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
