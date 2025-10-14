Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе

Писатель Захар Прилепин выступил с предложением создать в России аналог Нобелевской премии по литературе.

С соответствующей инициативой он выступил во время открытия фестиваля "Дни литературы в Калининградской области — 2025". Его слова передаёт РИА Новости.

По мнению литератора, претендентами на новую премию могли бы стать авторы из Китая, Индии, Латинской Америки и Африки. Также он отметил потенциальных кандидатов среди "нормальных людей в Европе".

Прилепин расширил свою идею, предложив создать российские версии и других международных наград.

"Свою версию "Оскара" и свою версию всех иных форм культурных иерархий. Потому что мы участвуем в чужом карнавале, который тем более уже и стыд, и совесть потерял", — заявил писатель.

Он добавил, что ранее в работе нобелевского комитета соблюдались определённые стандарты.

Прилепин выразил мнение о снижении качества лауреатов Нобелевской премии в последние годы. Он утверждает, что награду присуждают за "откровенную чепуху", а члены комитета самостоятельно читают произведения кандидатов, что, по его мнению, принижает статус премии.

Накануне стало известно о присуждении Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснохаркаи.