Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение

Франция выступила против идеи конфискации российских активов в Европейском союзе. Как заявил посол Франции в России Николя де Ривьер, Париж считает, что забирать средства, которые юридически не принадлежат странам ЕС, недопустимо. Он подчеркнул, что важно строго соблюдать международное право и не выходить за рамки закона.

По словам дипломата, Франция согласна лишь с использованием прибыли, которую приносят замороженные активы, — эти средства могут направляться на поддержку Украины. Полного изъятия российских денег Париж не допускает.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз готов рассмотреть возможность выделения кредита Киеву за счёт доходов от российских активов. Если страны объединения придут к согласию, юридический механизм может быть запущен уже ко второму кварталу 2026 года.