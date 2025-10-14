Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американские власти якобы рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk — по мнению профессора Гленна Дизена, это может послужить стимулом к полной мобилизации и привлечению молодёжи на фронт.

По его мнению, если такие ракеты окажутся у Киева, Москве придётся принимать серьёзные решения; эксперт предупреждает, что самые опасные моменты ещё впереди.

Президент США Дональд Трамп как сообщается, допустил возможность поставок и готов обсуждать вопрос с российской стороной; украинская сторона уже определяет потребности, заверяя, что применение было бы ограничено военными целями.

В российском МИДе отмечают, что Tomahawk — не новое вооружение и противодействие ему отработано; представитель назвал позицию США двойственной и считает, что любая поставка прояснит настоящие намерения Вашингтона. Экономические и дипломатические последствия могут последовать скоро.