Алек Болдуин попал в ДТП на Лонг-Айленде: как мусоровоз размером с кита стал причиной аварии

1:05
Правда ТВ

Американский актёр Алек Болдуин сообщил о дорожном происшествии в престижном районе на Лонг-Айленде. 

По словам артиста, инцидент произошёл по вине водителя крупногабаритного мусоровоза. Болдуин рассказал, что грузовой автомобиль резко подрезал его внедорожник.

В результате этого маневра актёр потерял контроль над управлением и выехал на обочину, где столкнулся с деревом.

В результате аварии никто не пострадал, включая самого Болдуина и его брата Стивена, находившегося в автомобиле. Значительные повреждения получил Range Rover, принадлежавший супруге актёра.

"Я разбил машину жены и мне очень жаль… Я в порядке, мой брат тоже в порядке", — написал Болдуин в Instagram*, комментируя случившееся.

Ранее о ДТП с участием братьев Болдуин сообщил портал TMZ, подтвердив отсутствие пострадавших в инциденте.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
