Алек Болдуин попал в ДТП на Лонг-Айленде: как мусоровоз размером с кита стал причиной аварии

Американский актёр Алек Болдуин сообщил о дорожном происшествии в престижном районе на Лонг-Айленде.
По словам артиста, инцидент произошёл по вине водителя крупногабаритного мусоровоза. Болдуин рассказал, что грузовой автомобиль резко подрезал его внедорожник.
В результате этого маневра актёр потерял контроль над управлением и выехал на обочину, где столкнулся с деревом.
В результате аварии никто не пострадал, включая самого Болдуина и его брата Стивена, находившегося в автомобиле. Значительные повреждения получил Range Rover, принадлежавший супруге актёра.
"Я разбил машину жены и мне очень жаль… Я в порядке, мой брат тоже в порядке", — написал Болдуин в Instagram*, комментируя случившееся.
Ранее о ДТП с участием братьев Болдуин сообщил портал TMZ, подтвердив отсутствие пострадавших в инциденте.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ