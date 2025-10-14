Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Актёр Иван Янковский, известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", прокомментировал частые параллели между ним и его дедом, Олегом Янковским.

По словам артиста, подобные сравнения стали для него привычными. Иван Янковский привёл примеры типичных высказываний от зрителей.

"Это какой-то даже бред. "Дед, конечно, да, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая". Или наоборот", — поделился актёр в эфире подкаста DREAMCAST.

При этом он философски относится к такой реакции публики, считая сам факт сравнений положительным сигналом.

Янковский-младший заявил, что не испытывает необходимости вступать в гипотетическое соревнование.

"Я понял: если сравнивают, то уже хорошо. Я готов деду проиграть сто раз из ста", — отметил он.

Актёр подчеркнул, что с детства испытывает гордость за своего знаменитого родственника. Олег Янковский остаётся для него безусловным авторитетом в профессии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
