Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Цены сорвались с цепи: что взлетит к Новому году сильнее всего

Правда ТВ

До Нового года ещё больше двух месяцев, но цены уже пошли вверх. Экономист Светлана Ильяшенко в беседе с MK. ru объяснила, что подорожание к праздникам — традиционное явление: торговцы заранее поднимают стоимость популярных товаров, зная, что спрос будет высоким. Сильнее всего в декабре вырастут цены на алкоголь, сладости, деликатесы и подарки.

Эксперт советует закупаться уже в октябре-ноябре, особенно продуктами с длительным сроком хранения: консервами, крупами, маслом, специями, мукой и сахаром. Можно заранее купить красную икру — к Новому году она традиционно дорожает на 10-15%. Также стоит запастись растительным маслом, майонезом, орехами, сухофруктами, шоколадом и напитками.

А вот свежие фрукты, овощи и десерты лучше приобретать перед самым праздником. По прогнозам, к декабрю особенно подорожает "борщевой набор" — картошка, лук, морковь и свёкла — до 15%. Цены на тепличные огурцы и помидоры вырастут примерно на 30%, а цитрусовые — на 10-15%. Поэтому тем, кто хочет встретить Новый год без лишних трат, стоит заняться покупками уже сейчас.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.