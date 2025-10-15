Цены сорвались с цепи: что взлетит к Новому году сильнее всего

До Нового года ещё больше двух месяцев, но цены уже пошли вверх. Экономист Светлана Ильяшенко в беседе с MK. ru объяснила, что подорожание к праздникам — традиционное явление: торговцы заранее поднимают стоимость популярных товаров, зная, что спрос будет высоким. Сильнее всего в декабре вырастут цены на алкоголь, сладости, деликатесы и подарки.

Эксперт советует закупаться уже в октябре-ноябре, особенно продуктами с длительным сроком хранения: консервами, крупами, маслом, специями, мукой и сахаром. Можно заранее купить красную икру — к Новому году она традиционно дорожает на 10-15%. Также стоит запастись растительным маслом, майонезом, орехами, сухофруктами, шоколадом и напитками.

А вот свежие фрукты, овощи и десерты лучше приобретать перед самым праздником. По прогнозам, к декабрю особенно подорожает "борщевой набор" — картошка, лук, морковь и свёкла — до 15%. Цены на тепличные огурцы и помидоры вырастут примерно на 30%, а цитрусовые — на 10-15%. Поэтому тем, кто хочет встретить Новый год без лишних трат, стоит заняться покупками уже сейчас.