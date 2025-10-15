Один резкий удар — и груз пробивает кресло насквозь: вот как ремни могут спасти

В Испании дорожная служба DGT рекомендует пристёгивать задние ремни безопасности даже тогда, когда на задних сиденьях нет пассажиров. На первый взгляд это кажется странным, но причина вполне практичная — безопасность.

Ремни безопасности в Испании обязательны с 1974 года для передних сидений и с 1992-го — для задних. Однако ежегодно сотни водителей и пассажиров получают травмы именно из-за того, что игнорируют это правило. Только в 2023 году от непристёгнутых ремней погибли 138 человек.

По словам экспертов DGT, пристёгнутые задние ремни помогают зафиксировать сиденье и предотвращают опасные последствия при резком торможении или аварии. Особенно это важно, если в машине перевозятся тяжёлые вещи — чемоданы, сумки, коробки. В момент удара такие предметы могут с силой пробить спинку сиденья и нанести серьёзные травмы. В DGT называют это "эффектом слона": при скорости 60 км/ч не пристёгнутый пассажир весом 75 килограммов ударяет по переднему креслу с силой, равной весу слона в четыре тонны. То же самое происходит с тяжёлым грузом, если ремни не зафиксированы.