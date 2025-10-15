Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неправильный корм может довести питомца до панкреатита — ветеринары бьют тревогу

Рацион домашних питомцев напрямую влияет на их здоровье и самочувствие, напомнил главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев в интервью Pravda. Ru. По его словам, корма разных категорий отличаются не только ценой, но и качеством ингредиентов. Недорогие продукты часто содержат больше жиров, чтобы сохранить калорийность при более простом составе. Для молодых и здоровых животных это допустимо, но при хронических заболеваниях может привести к проблемам с пищеварением.

Ветеринар подчеркнул, что бюджетные корма не являются вредными сами по себе, однако у животных с чувствительным организмом они способны вызывать воспаления или расстройства. При первых признаках недомогания — вялости, кожных реакциях или нарушении стула — важно сразу пересмотреть рацион.

По словам Дмитриева, реакции на корм индивидуальны: даже продукция премиум-класса может не подойти конкретному питомцу. Если после смены питания появляются симптомы дискомфорта, лучше не экспериментировать, а подобрать рацион вместе с ветеринаром.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
