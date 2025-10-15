Один шаг может превратить должника в образцового заемщика — банки рассказали как

Правильное погашение долгов может стать хорошим инструментом для восстановления кредитной истории, рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин в беседе с MoneyTimes. По его словам, главное — держать под контролем кредитную нагрузку и не допускать просрочек.

Эксперт отметил, что ежемесячные платежи по кредитам не должны превышать половину чистого дохода. Если расходы на долги становятся больше 50% зарплаты, банки воспринимают это как тревожный сигнал и снижают доверие к заёмщику.

Чтобы улучшить кредитный рейтинг, важно вовремя гасить обязательства — даже однодневная просрочка может испортить историю. Не стоит также подавать заявки сразу в десятки банков: частые обращения вызывают сомнения у кредиторов. Андрюшкин советует начать с небольшого займа и погашать его строго по графику — так банк увидит, что человек действительно стал дисциплинированным плательщиком.