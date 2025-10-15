Думать о малине осенью — уже поздно: садовод назвал главную ошибку дачников

Многие садоводы ошибочно начинают готовить малину к зиме лишь поздней осенью. Председатель "Московского союза садоводов" Андрей Туманов в эфире "Радио 1" подчеркнул, что залог хорошего урожая закладывается гораздо раньше — ещё весной. Если спохватиться только сейчас, это уже запоздало.

Эксперт советует сначала определиться со стратегией ухода. Если малинник растёт без внимания где-то в углу участка, богатого урожая ждать не стоит — сад требует регулярного труда. Немаловажно и правильно выбрать сорт: начинающим лучше не с ремонтантной малины, которая плодоносит дольше, но нуждается в большем опыте ухода.

Туманов напомнил, что один из ключевых приёмов — мульчирование. Оно сохраняет влагу и защищает кусты от малинового жука, зимующего под корнями. При этом пригибать побеги не стоит — можно повредить растения. Осенью важно также провести влагозарядковый полив и санитарную обрезку отплодоносивших веток.