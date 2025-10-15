Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Землю тряхнёт дважды: к концу октября накроют мощные магнитные бури

1:08
Правда ТВ

До конца октября Землю ждут две волны мощных магнитных бурь. Уровень геомагнитных возмущений поднимется до шестого — это уже сильная буря, предупреждают специалисты. Первая волна начнётся 17 октября: сначала ожидаются слабые колебания, но к 19-20 числу сила бурь вырастет до умеренной. После этого ситуация ненадолго стабилизируется.

Вторая волна придёт 24 октября. Она начнётся с небольшой активности, но уже к 28-29 числу магнитное поле Земли вновь серьёзно возмутится — прогнозируется пик до шестого уровня. Затем напряжение начнёт спадать, и к концу месяца геомагнитный фон вернётся к умеренным значениям.

Метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к самочувствию: возможны скачки давления, усталость и раздражительность. Врачи советуют больше отдыхать, пить воду и ограничить стрессовые нагрузки — это поможет легче перенести воздействие магнитных бурь.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
