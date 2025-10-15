Новая идея Госдумы грозит коммунальной войной: собирать долги поручат тем, у кого нет рычагов

В Госдуме предложили разрешить управляющим компаниям и платёжным агентам собирать взносы на капитальный ремонт и взыскивать долги. Однако юрист и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что инициатива не сработает. По его словам, сейчас этим занимаются региональные фонды, которые не заинтересованы в работе с должниками.

Эксперт отметил, что лишь около 14% многоквартирных домов в стране копят деньги на собственных счетах. Остальные 86% обслуживаются через региональные фонды, фактически монополистов, не взаимодействующих с жильцами напрямую. Из-за этого платежи в общий котёл поступают хуже, чем через управляющие компании или ТСЖ.

Крохин привёл пример Москвы: региональный фонд не формирует квитанции сам — этим занимаются МФЦ и ЕРЦ. Но из-за нехватки финансирования платёжки нередко не доходят до жильцов. Юрист напомнил, что если обязать организации доставлять квитанции бесплатно, неизбежно возникнет вопрос — кто за это заплатит.