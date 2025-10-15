Витамин С не спасает: врачи назвали единственный рабочий способ укрепить иммунитет

Врачи Кристал Уайли и Хуссейн Ахмад объяснили, что укрепить иммунитет быстро и с помощью чудо-добавок невозможно. По их словам, ни витамин С, ни другие популярные препараты не дают гарантированного эффекта. Настоящая защита организма — результат системной работы над образом жизни.

Специалисты подчёркивают: важно поддерживать нормальный вес, питаться разнообразно, включать в рацион фрукты и овощи, регулярно двигаться и высыпаться. Только такой подход помогает иммунной системе работать стабильно и эффективно.

Кроме того, Ахмад напомнил, что защитить организм от конкретных инфекций помогает вакцинация. А диетологи советуют осенью чаще включать в меню натуральный йогурт или кефир — такие продукты поддерживают микрофлору кишечника, а значит, и естественную защиту организма.