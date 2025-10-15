Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Витамин С не спасает: врачи назвали единственный рабочий способ укрепить иммунитет

0:56
Правда ТВ

Врачи Кристал Уайли и Хуссейн Ахмад объяснили, что укрепить иммунитет быстро и с помощью чудо-добавок невозможно. По их словам, ни витамин С, ни другие популярные препараты не дают гарантированного эффекта. Настоящая защита организма — результат системной работы над образом жизни.

Специалисты подчёркивают: важно поддерживать нормальный вес, питаться разнообразно, включать в рацион фрукты и овощи, регулярно двигаться и высыпаться. Только такой подход помогает иммунной системе работать стабильно и эффективно.

Кроме того, Ахмад напомнил, что защитить организм от конкретных инфекций помогает вакцинация. А диетологи советуют осенью чаще включать в меню натуральный йогурт или кефир — такие продукты поддерживают микрофлору кишечника, а значит, и естественную защиту организма.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Новая идея Госдумы грозит коммунальной войной: собирать долги поручат тем, у кого нет рычагов
Новая идея Госдумы грозит коммунальной войной: собирать долги поручат тем, у кого нет рычагов
Не делай добра, не получишь зла: почему Кудрявцева заговорила о предательстве после ссоры с Гузеевой
Не делай добра, не получишь зла: почему Кудрявцева заговорила о предательстве после ссоры с Гузеевой
Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе
Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Европейский, дорогой артист: куда на самом деле пропал с телеэкранов Алексей Глызин
Европейский, дорогой артист: куда на самом деле пропал с телеэкранов Алексей Глызин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.