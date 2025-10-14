Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тревога в Букингемском дворце: ухудшающееся состояние Карла III и срочная подготовка преемника

Появление короля Карла III на климатическом саммите COP30 в Лондоне вызвало серьёзное беспокойство относительно его здоровья.

Как сообщает RadarOnline, 76-летний монарх, продолжающий бороться с онкологическим заболеванием, выглядел заметно истощённым и бледным.

"Его костюм висел на нём, он выглядел как человек, сражающийся с чем-то более серьёзным", — привело издание слова источника.

По данным инсайдеров, придворные более не могут поддерживать образ идеального здоровья короля и тихо готовят принца Уильяма к более активной роли.

В Букингемском дворце настаивают на стабильном состоянии Карла III, отмечая, что монарх продолжает выполнять облегчённые обязанности.

Однако наблюдатели отмечают, что даже редактирование официальных фотографий не может скрыть уставший и хрупкий вид короля.

Напомним, что рак у Карла III был диагностирован зимой 2024 года, после чего врачи рекомендовали ему сократить публичные мероприятия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
