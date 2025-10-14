Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы

1:06
Правда ТВ

Певица Алёна Апина раскрыла детали рождения дочери с помощью суррогатной матери.

В интервью Юлии Меньшовой артистка объяснила, что к такому решению её привели девять неудачных попыток ЭКО.

"У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные. Чтобы подготовиться, женщина сидит на гормонах. Её строят, сдувают, раздувают", — поделилась Апина.

После многолетних безуспешных попыток певица воспользовалась предложением подруги о суррогатном материнстве.

Артистка сознательно отказалась скрывать правду от дочери Ксении.

"Мы всю жизнь ей это говорили. Я сказала, что очень хотела, чтобы она появилась", — отметила певица.

Сейчас её дочь, получившая медицинское образование, абсолютно нормально воспринимает историю своего рождения.

При этом Апину беспокоит практичный подход дочери к этому вопросу. Ксения рассматривает суррогатное материнство как способ не прерывать карьеру, что вызывает у певицы смешанные чувства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
