Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы

Правда ТВ

Певица Алёна Апина раскрыла детали рождения дочери с помощью суррогатной матери.

В интервью Юлии Меньшовой артистка объяснила, что к такому решению её привели девять неудачных попыток ЭКО.

"У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные. Чтобы подготовиться, женщина сидит на гормонах. Её строят, сдувают, раздувают", — поделилась Апина.

После многолетних безуспешных попыток певица воспользовалась предложением подруги о суррогатном материнстве.

Артистка сознательно отказалась скрывать правду от дочери Ксении.

"Мы всю жизнь ей это говорили. Я сказала, что очень хотела, чтобы она появилась", — отметила певица.

Сейчас её дочь, получившая медицинское образование, абсолютно нормально воспринимает историю своего рождения.

При этом Апину беспокоит практичный подход дочери к этому вопросу. Ксения рассматривает суррогатное материнство как способ не прерывать карьеру, что вызывает у певицы смешанные чувства.