Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб

1:04
Правда ТВ

Сергей Косенко публично выразил сожаление о скандальном видео с участием своего маленького сына. В подкасте с Викторией Боней блогер-миллионник прокомментировал инцидент годичной давности.

Косенко признал свои действия ошибочными и объяснил их неопытностью.

"Я считаю, что то, что я тогда выложил это видео, это было слишком экстравагантно", — заявил блогер.

Он рассказал, что вдохновлялся вирусными роликами с детьми, не осознавая возможных последствий.

По словам Косенко, сейчас он осуждает подобный контент.

"Если бы я сейчас увидел блогера, кто выкладывает такие видео, я бы сказал, что он дебил", — отметил он.

Блогер также признался, что планировал более опасный ролик с броском ребёнка с яхты, но вовремя отказался от этой идеи.

Инцидент с броском двухмесячного сына в сугроб в костюме панды вызвал массовую критику в прошлом году. Сейчас Косенко заявляет о более ответственном отношении к родительским обязанностям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
