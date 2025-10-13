Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб

Сергей Косенко публично выразил сожаление о скандальном видео с участием своего маленького сына. В подкасте с Викторией Боней блогер-миллионник прокомментировал инцидент годичной давности.
Косенко признал свои действия ошибочными и объяснил их неопытностью.
"Я считаю, что то, что я тогда выложил это видео, это было слишком экстравагантно", — заявил блогер.
Он рассказал, что вдохновлялся вирусными роликами с детьми, не осознавая возможных последствий.
По словам Косенко, сейчас он осуждает подобный контент.
"Если бы я сейчас увидел блогера, кто выкладывает такие видео, я бы сказал, что он дебил", — отметил он.
Блогер также признался, что планировал более опасный ролик с броском ребёнка с яхты, но вовремя отказался от этой идеи.
Инцидент с броском двухмесячного сына в сугроб в костюме панды вызвал массовую критику в прошлом году. Сейчас Косенко заявляет о более ответственном отношении к родительским обязанностям.