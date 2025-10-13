Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Эхо купания: что ждёт Павла Дурова после скандального видео с Кольсайских озёр

Заместитель председателя Комитета административной полиции Казахстана Алексей Милюк прокомментировал инцидент с купанием основателя Telegram Павла Дурова в Кольсайских озерах. 

Чиновник пояснил, что дело Дурова отличается от нашумевшей истории с сорванными тюльпанами.

"Это два разных состава правонарушения. Купание в запрещённой зоне относится к компетенции Министерства экологии", — цитирует Милюка издание zakon.kz.

Материалы о нарушении уже зарегистрированы и переданы по подследственности. Размер ответственности будет определять уполномоченный орган.

"Самое минимальное — от предупреждения до 10 МРП (примерно 6 000 рублей)", — уточнил представитель МВД.

Напомним, 7 октября Дуров опубликовал видео своего купания в холодных водах Кольсайского озера. Ролик вызвал резонанс в казахстанских социальных сетях и привлёк внимание правоохранительных органов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
