Глубокая лужа может утопить двигатель за секунды — водителям рассказали, что делать

После сильного дождя неправильное поведение на дороге может обернуться серьёзными поломками автомобиля, предупредил автоэксперт и технолог сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов в беседе с «Лентой.ру». Он рассказал, как безопасно проезжать глубокие лужи и избежать повреждений.

Прежде чем заехать в воду, эксперт советует оценить глубину и состояние дороги. Если дно не видно, стоит выйти из машины и проверить уровень с помощью палки или ветки. Можно также ориентироваться на другие автомобили, но важно учитывать, что у них может быть выше клиренс. Если есть сомнения — лучше объехать препятствие.

Ершов напомнил, что уровень воды не должен превышать линию воздухозаборника: для седанов — это примерно 20–25 сантиметров, для кроссоверов чуть больше. В лужу следует въезжать медленно, на пониженной передаче и с ровными оборотами двигателя, чтобы не захватить воду. После выезда нужно проверить тормоза, несколько раз плавно нажимая на педаль. А если лужа была глубокой — заглянуть в корпус воздушного фильтра: влага внутри сигнализирует, что его пора заменить.