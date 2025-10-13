Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мечта о ребёнке и несостоявшееся счастье: Боня раскрыла причину разрыва с возлюбленным

1:02
Правда ТВ

45-летняя Виктория Боня сделала откровенное признание о своих чувствах к бывшему возлюбленному Руслану Гасанову.

Блогерша заявила, что до сих пор испытывает любовь к мужчине, который младше её на 13 лет.

В новом YouTube-подкасте Боня рассказала о серьёзности своих намерений в тех отношениях.

"Я ходила по врачам, чтобы сделать это. То есть я готовилась к зачатию", — поделилась она.

Причиной расставания стала патологическая ревность Гасанова. Мужчина регулярно устраивал сцены ревности, в том числе к давнему другу Виктории — визажисту Сердару Камбарову.

Постоянные скандалы негативно отразились на здоровье блогерши.

"Каждый раз, когда мы ругались с Русланом, то у меня горела щитовидка", — объяснила Боня.

Она добавила, что больше не хочет никому доказывать свои чувства. Сейчас телеведущая готова к отношениям только со зрелым мужчиной, который определился в жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
