Мечта о ребёнке и несостоявшееся счастье: Боня раскрыла причину разрыва с возлюбленным

45-летняя Виктория Боня сделала откровенное признание о своих чувствах к бывшему возлюбленному Руслану Гасанову.
Блогерша заявила, что до сих пор испытывает любовь к мужчине, который младше её на 13 лет.
В новом YouTube-подкасте Боня рассказала о серьёзности своих намерений в тех отношениях.
"Я ходила по врачам, чтобы сделать это. То есть я готовилась к зачатию", — поделилась она.
Причиной расставания стала патологическая ревность Гасанова. Мужчина регулярно устраивал сцены ревности, в том числе к давнему другу Виктории — визажисту Сердару Камбарову.
Постоянные скандалы негативно отразились на здоровье блогерши.
"Каждый раз, когда мы ругались с Русланом, то у меня горела щитовидка", — объяснила Боня.
Она добавила, что больше не хочет никому доказывать свои чувства. Сейчас телеведущая готова к отношениям только со зрелым мужчиной, который определился в жизни.