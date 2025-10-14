Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание

1:17
Частые переводы на банковскую карту от разных людей могут вызвать интерес у налоговой службы, предупредила юрист Арина Юсупова в беседе с "Лентой.ру". По её словам, сами по себе переводы между физлицами не облагаются налогом, однако при регулярных поступлениях ФНС может заподозрить скрытый доход от предпринимательской деятельности.

Ключевыми признаками, на которые обращают внимание налоговики, являются периодичность и характер операций. Разовые переводы от родственников, например для покупки жилья, вопросов не вызывают. Но если на счёт регулярно поступают суммы по 5-10 тысяч рублей от разных лиц — даже с пометками "за помощь" или "консультации", это может быть расценено как незаконная коммерческая деятельность. В таком случае возможны доначисления НДФЛ, пени и штрафы.

Чтобы избежать проблем, Юсупова советует указывать назначение платежа и сохранять доказательства — переписку, расписки или квитанции. А тем, кто регулярно получает оплату за услуги, лучше оформить статус самозанятого: этот режим позволяет легально работать и платить минимальный налог без риска нарваться на претензии ФНС.

