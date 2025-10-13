Осенний промах оборачивается трещинами: почему деревья страдают без побелки

Многие садоводы по привычке белят деревья весной, но, как объяснил эксперт Павел Приходько, делать это правильнее осенью — в октябре или начале ноября, до наступления устойчивых морозов. Именно в это время побелка способна защитить кору от главной зимней опасности — резких перепадов температуры.

Днём солнце нагревает ствол, а ночью температура резко падает, из-за чего кора расширяется и сжимается, образуя трещины — так называемые морозобоины. Через них в дерево легко проникают грибки и вредители. Осенняя побелка отражает солнечные лучи и предотвращает перегрев, сохраняя стволы целыми. Весной же белить поздно: если трещины уже появились, побелка будет лишь декоративной мерой.

Чтобы усилить эффект, Приходько советует добавлять в раствор медный купорос — около 100 граммов на 10 литров извести. Он обеззараживает кору и уничтожает зимующие споры грибов. Для стойкости можно добавить немного глины или клея. Белить следует не только ствол, но и развилки крупных ветвей, а молодые деревья — целиком. "Побелка — не украшение, а страховка. Потратите час осенью — сохраните сад на годы", — подчеркнул садовод.