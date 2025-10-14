Низкорослые георгины не доживают до весны — клубни высыхают даже при правильном хранении

Низкорослые георгины практически не переживают зиму, даже если их хранить по всем правилам, рассказала в беседе с NewsInfo садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина. По её словам, клубни мелких сортов быстро теряют влагу и высыхают, поэтому до весны доживают только крупные растения.

Эксперт советует перед хранением аккуратно обработать все срезы зелёнкой, хорошо просушить клубни и поместить их в плотный бумажный пакет — лучше из грубой жёлтой бумаги. Хранить цветы нужно при температуре от +4 до +6 градусов, без перепадов и высокой влажности.

Тем, кто не хочет каждый год возиться с клубнями, Ганичкина рекомендует другой способ — выращивать георгины из семян. По её словам, сегодня можно приобрести недорогие семена крупных махровых сортов, которые дают пышные, яркие растения высотой до метра. "Потратите всего пару сотен рублей — и получите цветы необыкновенной красоты без лишних хлопот", — отметила садовод.